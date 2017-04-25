medovik16ru

Требуется сделать прототип для лендинга с продающим текстом для последующей передачи проекта дизайнеру. Что уже есть: есть список блоков, которые можно использовать; есть описание ЦА; есть описание преимуществ. Любую другую нужную информацию смогу ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Требуется создать сайт на основе шаблона Wordpress. Шаблон: https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492 Демо из этого шаблона, которое берем за основу: https://woodmart.xtemos.com/demo-organic/demo/organic/ Шаблон предоставляем. С вас только корректировка и доработка. Требуется переделать шаблон под корпоративный сайт + переделать интернет-магазин под нас. В интернет-магазин ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется отредактировать шаблон и сделать сайт на wordpress. Работа будет производиться на этом шаблоне: https://woodmart.xtemos.com/demo-motorcycle/demo/motorcycle/ Также можете предложить свой вариант Тематика непростая - оборудование. Текущий сайт: https://vk.cc/6o6kU2 Сайт конкурентов: https://vk.cc/9oeRza Нужно сделать как минимум не хуже, используя ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать этикетку нестандартной формы для упаковки. Размеры обсудим с исполнителем. Пример во вложении. ТЗ также во вложении. При необходимости заполним ваш бриф. В отклике укажите "Задание прочитано и понятно", автоответы не рассматриваем:)Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать логотип. Бюджет не более 2000р, работаем до полного взаимного утверждения. Исходник желательно в .cdr или .ai Примерное ТЗ можно прочитать тут: [url=https://yadi.sk/i/pVxEaqB-3XABGA]https://yadi.sk/i/pVxEaqB-3XABGA[/url] При необходимости заполним также ваш бриф. Работа в 2 этапа: 1. Предоставляете эскиз, ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать сайт на CMS Wordpress, похожий на этот miratorg.ru. Только без товаров и интернет-магазина. Текст предоставим, фото предоставим. Сайт будет содержать страницы: Главная + 5-6 страниц. Более подробное ТЗ исполнителю. Использование шаблона и его ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику. Нужно сделать: - Продающие тексты - Расположение текста на лендинге - Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно ...Продающие тексты13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется выполнить макет этикетки с размерами 11*13см для упаковки. Краткое ТЗ во вложении. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа до результата. Разрабатываем 1 основной макет. Затем на основании первого делаем ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать листовку А5 - двухстороннюю. С интересным дизайном, изображениями с одной стороны и с описанием группы товаров с другой стороны. Тексты и фото товаров предоставим. Работаем до получения полного результата. Если не согласны с бюджетом, пишите ...Дизайн продукции27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо сделать презентацию (или маркетинг-кит) для компании. Картинки предоставляем, ТЗ есть, нужно только сверстать все красиво. ТЗ тут: https://goo.gl/GAfvgs Пример того, что хотелось бы получить: https://yadi.sk/i/6kruY2763J3kfr На выходе мы должны получить рабочий проект + подготовленный к печати макетВерстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать этикетку. Добавить картинки продуктов, добавить иконки, информацию о производителе, штрихкод, qr-код. ТЗ имеется. Этикетка делается в программе CorelDraw, поэтому ее наличие и умение ею пользоваться обязательно. Если у вас есть уже какие-то работы ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую! Необходимо создать сайт-одностраничник (в народе лендинг) на определенную тематику. Возможно, это будет серия одностраничников. Бюджет сильно ограничен, поэтому тем, кто делает дорого просьба не писать. Буду выбирать по соотношению цена-качество. Если есть портфолио, оставляйте. Также пишите ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Необходимо подредактировать сайт, а именно оформить в css несколько блоков на сайте. Для опытного человека дел на 20-30 минут. Необходимо оформить контакты в шапке и сделать оформление таблицы в колонке слева. CMS - ocStore (Opencart). ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2 этапа: 1. Предоставляете эскиз, ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт8 лет назад