medovik16ru

Нужно сделать листовку А5 - двухстороннюю. С интересным дизайном, изображениями с одной стороны и с описанием группы товаров с другой стороны. Тексты и фото товаров предоставим. Работаем до получения полного результата. Если не согласны с бюджетом, пишите ...