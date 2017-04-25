medovik16ru

Кирилл Дмитриев medovik16ru

 
33 годаРоссия/Нижнекамск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продающий текст и прототип лендинга (в Figma)

    Требуется сделать прототип для лендинга с продающим текстом для последующей передачи проекта дизайнеру. Что уже есть: есть список блоков, которые можно использовать; есть описание ЦА; есть описание преимуществ. Любую другую нужную информацию смогу ...

    Figma
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать интернет-магазин + сайт на Wordpress (из шаблона)

    $300

    Требуется создать сайт на основе шаблона Wordpress. Шаблон: https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492 Демо из этого шаблона, которое берем за основу: https://woodmart.xtemos.com/demo-organic/demo/organic/ Шаблон предоставляем. С вас только корректировка и доработка. Требуется переделать шаблон под корпоративный сайт + переделать интернет-магазин под нас. В интернет-магазин ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт на Wordpress на основе шаблона

    $100

    Требуется отредактировать шаблон и сделать сайт на wordpress. Работа будет производиться на этом шаблоне: https://woodmart.xtemos.com/demo-motorcycle/demo/motorcycle/ Также можете предложить свой вариант Тематика непростая - оборудование. Текущий сайт: https://vk.cc/6o6kU2 Сайт конкурентов: https://vk.cc/9oeRza Нужно сделать как минимум не хуже, используя ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommercePhotoshop
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Этикетка для упаковки

    Требуется разработать этикетку нестандартной формы для упаковки. Размеры обсудим с исполнителем. Пример во вложении. ТЗ также во вложении. При необходимости заполним ваш бриф. В отклике укажите "Задание прочитано и понятно", автоответы не рассматриваем:)

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать логотип для компании

    Необходимо разработать логотип. Бюджет не более 2000р, работаем до полного взаимного утверждения. Исходник желательно в .cdr или .ai Примерное ТЗ можно прочитать тут: [url=https://yadi.sk/i/pVxEaqB-3XABGA]https://yadi.sk/i/pVxEaqB-3XABGA[/url] При необходимости заполним также ваш бриф. Работа в 2 этапа: 1. Предоставляете эскиз, ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт на wordpres

    Необходимо сделать сайт на CMS Wordpress, похожий на этот miratorg.ru. Только без товаров и интернет-магазина. Текст предоставим, фото предоставим. Сайт будет содержать страницы: Главная + 5-6 страниц. Более подробное ТЗ исполнителю. Использование шаблона и его ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продающий текст и Прототип лендинга

    Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику. Нужно сделать: - Продающие тексты - Расположение текста на лендинге - Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно ...

    Тексты для лендинга
    Продающие тексты13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка этикетки для продукта

    Требуется выполнить макет этикетки с размерами 11*13см для упаковки. Краткое ТЗ во вложении. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа до результата. Разрабатываем 1 основной макет. Затем на основании первого делаем ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать листовку А5

    Нужно сделать листовку А5 - двухстороннюю. С интересным дизайном, изображениями с одной стороны и с описанием группы товаров с другой стороны. Тексты и фото товаров предоставим. Работаем до получения полного результата. Если не согласны с бюджетом, пишите ...

    Дизайн продукции27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать презентацию компании для печати

    $30

    Необходимо сделать презентацию (или маркетинг-кит) для компании. Картинки предоставляем, ТЗ есть, нужно только сверстать все красиво. ТЗ тут: https://goo.gl/GAfvgs Пример того, что хотелось бы получить: https://yadi.sk/i/6kruY2763J3kfr На выходе мы должны получить рабочий проект + подготовленный к печати макет

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн этикетки

    Необходимо создать этикетку. Добавить картинки продуктов, добавить иконки, информацию о производителе, штрихкод, qr-код. ТЗ имеется. Этикетка делается в программе CorelDraw, поэтому ее наличие и умение ею пользоваться обязательно. Если у вас есть уже какие-то работы ...

    CorelDRAWДизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание сайта - одностраничника (лендинг)

    Приветствую! Необходимо создать сайт-одностраничник (в народе лендинг) на определенную тематику. Возможно, это будет серия одностраничников. Бюджет сильно ограничен, поэтому тем, кто делает дорого просьба не писать. Буду выбирать по соотношению цена-качество. Если есть портфолио, оставляйте. Также пишите ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта (блоки html + корректировка CSS), OcStore

    $3

    Необходимо подредактировать сайт, а именно оформить в css несколько блоков на сайте. Для опытного человека дел на 20-30 минут. Необходимо оформить контакты в шапке и сделать оформление таблицы в колонке слева. CMS - ocStore (Opencart). ...

    OpenCartHTMLCSSocStore
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн этикетки

    Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2 этапа: 1.    Предоставляете эскиз, ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alinaivakhnenko
Алина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн этикетки
Очень приятный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата - однозначно рекомендую!
Отличный специалист, учитывает все мелочи и все желания заказчика
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