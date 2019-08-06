Сделать интернет-магазин + сайт на Wordpress (из шаблона)

Требуется создать сайт на основе шаблона Wordpress.

Шаблон: https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492

Демо из этого шаблона, которое берем за основу: https://woodmart.xtemos.com/demo-organic/demo/organic/

Шаблон предоставляем. С вас только корректировка и доработка.

Требуется переделать шаблон под корпоративный сайт + переделать интернет-магазин под нас. В интернет-магазин нужно будет перенести

товары с другого магазина

Также необходимо подключить онлайн-оплату (например, яндекс.кассу)

Во вложении прототип и ТЗ.

Работаем до полного утверждения.

Если вы прочитали задание и ТЗ полностью, напишите, пожалуйста, в заявке "Задание просмотрено, ТЗ изучено". Будем работать только с

внимательными кандидатами:)

Дополнительные вопросы также отражайте в заявке