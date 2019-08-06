Требуется переезд одностраничника с wp

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно переехать с wp на что то современное и максимально безопасное

Безопасность прежде всего, удобство второстепенно, но тоже важно

WordPress
6 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт пекарни

    Создать сайт-визитку для пекарни. На сайте должна отображаться информация о пекарне, наша продукция, контакты и проч. Подробное ТЗ вышлю

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин

    $300

    Нужен интернет магазин под ключ для продажи молочки. Предусмотреть возможность ввода купонов, также расчёт стоимость доставки. Какую cms порекомендуете? Сроки , чем быстрее, тем лучше

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аналог сайта на Вордпресс

    $80

    Здравствуйте.  Необходимо собрать аналог сайта https://autonomera777.net/ но только по продаже сотовых номеров телефонов на Вордпресс. Дизайн такой же простой как в примере.  ТЗ по функционалу: https://drive.google.com/open?id=183aKNBRkFGAlb-80Re_VVRlU2FzE_tjT  Реализовать можете как возможно готовыми плагинами там и своими ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт визитка под ключ

    Необходимо создать сайт визитку для детского интерактивного парка, разделы сайта заполнить необходимым по техническому заданию.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии IPS

    Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии. Адрес форума *** Нужно: Обновить сам движок до последнего стабильного русскоязычного NulledСконвертировать старую базу для нового движкаПеренести данные по двум модам "Спасибо" и "Репутация" ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать самый лучший сайт по UDS Games

    Нужно создать аналог https://uds-digital.ru/ Только гораздо качественнее и сделать его более продающим (речь о проекте под ключ: дизайне, текстовом и графическом наполнении, программинге). Список других партнеров по продаже и ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайтов по ремонту бытовой техники под ключ

    Добрый день. Наша компания занимается ремонтом бытовой техники в сервисном центре и на выезде. Мы ремонтируем стиральные машины, посудомоечные машины, проекторы, холодильники, котлы, телевизоры, кондиционеры, духовые шкафы. Занимаемся ремонтом по всей России, основной фокус ...

    Сайты «под ключ»103 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Landing page

    добрый день! Интересует дизайн и верстка лонгридов на наш сайт, текст и фото мы предоставляем, ниже примеры наших лонгридов: https://landlord.ua/wp-content/page/rodyna-bunhe/ https://landlord.ua/wp-content/page/serhii-omelianenko-biznesmen-shcho-stvoriuie-trendy/ https://landlord.ua/wp-content/page/jak-krymchanyn-jurij-vyleghzhanin-stvoryv-z-nulja-ghospodarstvo-bez%20zhodnykh-derzhavnykh-dotacij/

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запрос цены на изготовление 3-х сайтов визиток.

    Нужно изготовить три сайта визитки. на тему "Ремонт бытовой техники" В каждом две страницы: 1. Ремонт холодильников, 2. Ремонт стиральных и посудомоечных машин С формой обратной связи. И адаптированный под Андроид и ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад