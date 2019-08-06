Здравствуйте, дорогие WEB программеры и дизайнеры Нам нужно сделать сайт-визитку агенства по доставке автомобилей с США в страны СНГ Можно на шаблоне, но важно чтобы было СЕО френдли, красиво и современно
Запрос цены на изготовление 3-х сайтов визиток.
Нужно изготовить три сайта визитки. на тему "Ремонт бытовой техники" В каждом две страницы:
1. Ремонт холодильников,
2. Ремонт стиральных и посудомоечных машин
С формой обратной связи. И адаптированный под Андроид и IOS, желательно в современных тенденциях. Есть сайт почти 20-ти летний. Думаю настало время сменить. sti1000.ru
Сайты необходимо сделать в корпоративных цветах производителей:
electrolux.ru, lg.ru, gorenje.ru
Варианты оплаты любые, Яндекс деньги, Сбер, безопасная сделка.
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