Запрос цены на изготовление 3-х сайтов визиток.

Нужно изготовить три сайта визитки. на тему "Ремонт бытовой техники" В каждом две страницы:

1. Ремонт холодильников,

2. Ремонт стиральных и посудомоечных машин

С формой обратной связи. И адаптированный под Андроид и IOS, желательно в современных тенденциях. Есть сайт почти 20-ти летний. Думаю настало время сменить. sti1000.ru

Сайты необходимо сделать в корпоративных цветах производителей:

electrolux.ru, lg.ru, gorenje.ru

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