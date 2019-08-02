Нужен сайт под ключ

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Закрыт31 заявка297 просмотров

Нужен сайт пример https://meganom.kiev.ua/

Нужно что бы был интернет магазин и дополнительные услуги компании. Сайт нужен с открытими кодами можно делать по шаблонах платных но нужно согласовать.

Жду отклики

6 лет назад
Romanich2019
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров