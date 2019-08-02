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Закрыт13 заявок225 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

Состав работ:

- лендинг;

- логотип;

- презентационный буклет

Назначение: аренда офисных и торговых площадей в офисно – торговом центре

Структура страницы сайта:

- логотип, описание, контакты;

- фасады;

- интерьеры;

- планировочные решения предлагаемых площадей;

- описание, преимущества объекта аренды, ссылка для скачивания презентационного буклета (pdf);

- форма обратной связи;

- карта

Целевое действие:

- форма обратной связи;

- обратный звонок

Домен зарегистрирован, необходима посадка на хостинг

Желательно использование популярных CMS

Во вложении прилагается пилотная версия презентации объекта для предварительного ознакомления

6 лет назад
guest_15648365671285
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров