Сайт по аналогии - ncase.com.ua Оптовый B2B сайт по торговле мобильными аксессуарамиПодбор аксессуаров по брендам и моделям телефонов
Создать похожую работу
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
Состав работ:
- лендинг;
- логотип;
- презентационный буклет
Назначение: аренда офисных и торговых площадей в офисно – торговом центре
Структура страницы сайта:
- логотип, описание, контакты;
- фасады;
- интерьеры;
- планировочные решения предлагаемых площадей;
- описание, преимущества объекта аренды, ссылка для скачивания презентационного буклета (pdf);
- форма обратной связи;
- карта
Целевое действие:
- форма обратной связи;
- обратный звонок
Домен зарегистрирован, необходима посадка на хостинг
Желательно использование популярных CMS
Во вложении прилагается пилотная версия презентации объекта для предварительного ознакомления
Заявки фрилансеров
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