Создание сайта для писателя с функцией продажи собственных книг.

Создание сайта на платформе WordPress или Joomla.Это будет сайт частногописателя с функцией продажи книг через сайт.Предполагаемый объем продаваемыхкниг небольшой (примерно около 7-10 книг).Сайт должен быть подготовлен к SEO продвижению по всем правилам:

1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная;

2. Сайт должен быстро загружаться;

3. Description;

4. URL-адреса;

5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка;

6. Корректный тег ALT для изображений;

7. Корректное разграничение тегами заголовков (H1-H6);

8. Robots.txt;

9. XML и HTML карта сайта (Sitemap);

10. Микроразметка;

11. Регистрация в сервисах инструментов для вебмастеров;

12. Google Analytics и Яндекс Метрика;

Требования: От вас:

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи (Skype или E mail) – это для общения по проекту;

- иметь мобильную связь для первоначального общения (можно программы Viber или

Whats App);

- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;

- отчетность и согласование с клиентом по каждому этапу работы;