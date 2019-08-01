Сайт предназначен для учеников и педагогов для выполнения проектных работ. Предполагается, что на сайте ученики смогут выбрать интересующие их темы проектов или сформулировать свою тему, выбрать понравившегося педагога. Далее выполнение проекта, где педагог может вносит ...
Создание сайта для писателя с функцией продажи собственных книг.
Создание сайта на платформе WordPress или Joomla.Это будет сайт частногописателя с функцией продажи книг через сайт.Предполагаемый объем продаваемыхкниг небольшой (примерно около 7-10 книг).Сайт должен быть подготовлен к SEO продвижению по всем правилам:
1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная;
2. Сайт должен быстро загружаться;
3. Description;
4. URL-адреса;
5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка;
6. Корректный тег ALT для изображений;
7. Корректное разграничение тегами заголовков (H1-H6);
8. Robots.txt;
9. XML и HTML карта сайта (Sitemap);
10. Микроразметка;
11. Регистрация в сервисах инструментов для вебмастеров;
12. Google Analytics и Яндекс Метрика;
Требования: От вас:
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи (Skype или E mail) – это для общения по проекту;
- иметь мобильную связь для первоначального общения (можно программы Viber или
Whats App);
- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
- отчетность и согласование с клиентом по каждому этапу работы;
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