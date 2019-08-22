Небольшой лэндинг. 3-4 блока.

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Завершен2 заявки126 просмотров

Вся информация в техзадании.

Бютжет не большой.

6 лет назад
Sasha_Molot
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад
$1
1 день
Было приятно работать!
Спасибо за интересное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад