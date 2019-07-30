Нужно срочно сделать сайт визитку под распродажу товара стильно красочно интересно
Доработки по сайту на MOD X Revo
Основные работы - в приложении в техническом задании.
Сайт на CMS MOD X Revo
Все пункты дополнительно обговариваются и поясняются.
Весь контент для выгрузки на сайт отправляется при успешном договоре о сотрудничестве.
Сайт mr-boxes.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скопировать одностраничный сайт и переделать его под мою тематикуСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт6 лет назад
1+1=? Есть страница http://standard-it.group/av/ Надо собрать в тильде, но нормально (а не так как в присланной ссылке). Материалы дам. сразу пишите ценыСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Доделать форму добавления отзывов на сайт WP Цена.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, мне нужно сделать информационный портал, где я буду постить биографии известных людей. При этом каждая страница с биографией должна быть в достаточно сложном стиле, с анимацией по типу - когда прокручиваешь страницу вниз, все ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на вебфлоуСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт для регионального представителя компании https://lingl.ru. Сайт нужно сделать по сути такой же, только немного с другим наполнением. Ваши цены и предложения пишите в комментариях.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать зеркало сайта. Сайт досугового детского центра с филиалами в двух городах. Необходимо разделить эти два города. Сделать сайты с разными доменами и доступом. Сайт написан на Битрикс.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт www.korobova.top/ Предлагайте свои ценыСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! надо – страница товаров одного роизводителя,страница товаров второго производителя,главная страница и страница контактов цена – вашей работы? цена лицензии битрикса? жду ваши предложения)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад