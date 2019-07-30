Доработки по сайту на MOD X Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки321 просмотр

Основные работы - в приложении в техническом задании.

Сайт на CMS MOD X Revo

Все пункты дополнительно обговариваются и поясняются.

Весь контент для выгрузки на сайт отправляется  при успешном договоре о сотрудничестве.

Сайт mr-boxes.ru

6 лет назад
guest_1564499623455
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров