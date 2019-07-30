Информационный портал. Нужно сделать с нуля.

Здравствуйте, мне нужно сделать информационный портал, где я буду постить биографии известных людей. При этом каждая страница с биографией должна быть в достаточно сложном стиле, с анимацией по типу - когда прокручиваешь страницу вниз, все элементы(картинки, текст) постепенно появлялись, и ещё несколько эффектов + чтобы в админке, когда я буду создавать новые биографии, применялся данный шаблон с эффектами и я мог редактировать текст, местоположения картинок и текста так, как мне удобно, со всеми необходимыми инструментами для этого. То есть одна страница будет выглядеть очень объемно, и при этом чтоб все было красиво как на лендинге(если возможно сделать конструктор, будет наверное, ещё лучше). Далее человеку который зашёл на данную страницу, будет предложено дополнить статью, и если он хочет это сделать и ему есть что добавить, то ему нужно зарегестрироваться на сайте, где ему будет доступен раздел для написания своей дополняющей биографии информацией, после написания она будет отправлена как комментарий к данной статье, но скрытой для других пользователей, и ожидающей проверки модераторами, после чего если информация о данном человеке действительно интересная, то его текст утверждается и человеку даются баллы, из которых формируется рейтинг человека и его текущий статус. Так же если в какой либо биографии требуется какая то информация, это будет указано на странице и все желающие будут заходить и писать-находить эту самую недостающую информацию. Так же с отправкой на модерацию и получения баллов. Возможно такое создать? Надеюсь вы поняли что я хочу. Будут не только биографии, а разные разделы и статьи подобные, История, психология и так далее.