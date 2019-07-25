Натянуть сверстанный дизайн на Bitrix – сайт визитка

Добрый день.

Есть верстка главной страницы. Необходимо:

0. Будет 2 языка английский и русский.

1. Натянуть на битрикс

2. Создать информационные блоки для категорий с карточками товаров в бакэнде.

3. Вывести слева в фронтенде категории, а в центре товары (вариант отображения есть на главной). Всего 8 товаров будет.

4. Карточка товара в фронтенде это – фото, цена, кнопка заказать звонок, ниже описание.

5. Создать 1 контентную страницу допустим (О продукции) остальные я выведу сам.

6. В фронтенде страницу контактов где будет форма обратной связи и сами контакты.

Работу проводите у себя. Показываете. Я оплачиваю. Вы переносите.

Задача простая. Нужна цена, срок завтра в течении дня сдать.