Создание сайта

Здравствуйте, Нужно разработать сайт для мед. центра, подобрать картинки и наполнить контентом "Под ключ". Сайт должен хорошо индексироваться в Яндексе и Гугле. Бюджет не резиновый, желательно вложиться в 4,5 тыс USD. ...