Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок175 просмотров

1. Разработать сайт на основе имеющегося

2. Задача:Создать дизайн+сверстать сайт на wordpress по готовому ТЗ, используя наработки сайта. Тема металлообработка.

3. Требования: Написать в ответ "Хочу посмотреть Ваше ТЗ по сайту металлообработки" 

Прикрепить Ссылки на портфолио (желательно по схожим темам)

WordPress
6 лет назад
KiselevES
Евгений 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров