Переработать проект под ключ

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Закрыт15 заявок231 просмотр

Привет! необходимо под ключ  

1. в рамках текущего дизайна дополнить страницы. система управления и публикаторы лично мне не нужны. только в рамках удобства сборки.  

2. тематика автомобильный сервис. ссылка по запросу 

3. сейчас проект состоит из десятка страниц. планируется расширить обьем. 

4. написать новые тексты (рерайт, материал предоставлю) 

5. подобрать графику для контентной части 

6 лет назад
xoxlovevsey
Евсей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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