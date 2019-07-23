Необходим многостраничный сайт на базе wordpress на теме по обучению наращивания ресниц. Подробности во вложении.
Создать сайт
обрый день. Хотел бы простенький сайт,хостинг и домен уже есть, сам не могу освоить в полной мере. Хотел бы в последствии зарабатывать с ним на партнёрках и рекламе и что бы присутствовал чат с регистрацией на тему онкологических заболеваний, хочу как то поддерживать людей страдающих тем же, материально не могу, хотя бы морально. От Вас просьба, не задавать вопрос о бюджете, лучше предложить что то конкретное, можно кинуть ссылку ( типа этой: https://www.cancersupportcommunity.org/blog) и объявить цену,Цены разные увидел, не знаю и на что ориентироваться, конечно хотел бы и с регистрацией в поисковых системах и что бы подобрать страницы по полулярнее, кроме раздела "онко".
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