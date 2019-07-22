Собрать сайт на Тильде

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Закрыт36 заявок228 просмотров

Нужно быстро собрать сайт за адекватные деньги на Тильде для салона красоты.

Скидывайте примеры.

Шатерстоки, Графикриверы приветствуются, я без заморочек "эксклюзивного" дизайна.

Ваша экспертиза - собрать всё в едином стиле с готовых фотобанков в классный результат на Тильде.

Tilda
6 лет назад
yandex_bot
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров