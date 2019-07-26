Создать лендинг (landing) на Wordpress Elementor по готовой схеме

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок201 просмотр

Создать лендинг (landing) на Wordpress Elementor по готовой схеме. Есть все блоки, которые нужно включить и контент. То есть есть структура, просто нужно добавить дизайн. Срок 2-3 дня. Прикрепил схему, можете посмотреть.

ElementorWordPress
6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Уже второй раз сотрудничаю. И второй раз успешно. Она настоящий профессионал своего дела. Легко связаться, выполняет все указанаия четко и быстро. Рекомендую.
Даврон показал себя как ответственный заказчик. Ставит чёткие задания, всегда подсказывает, что нужно улучшить. Очень простой и позитивный человек. Надеюсь, будем и дальше работать)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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