Сайт на Wordpress для публикации онлайн романа

ТЗ по созданию сайта для публикации онлайн романа

1. Сайт должен быть оптимизирован под основную цель: продвижение онлайн романа с

максимальным охватом потенциальной аудитории. Эта задача распадается на два

режима работы сайта:

a. Исторический блог на тему античности и фантастики

b. Текст романа с иллюстрациями

2. Сайт должен быть создан на основе доступных шаблонов или плагинов wordpress и не требовать от администратора сайта для управления и наполнения владения html, javascript и т.п. инструментами. Допускается использование платных плагинов, шаблонов и тем.

3. При создании сайта следует исходить из стратегии его продвижения и развития.

Стратегия продвижения:

a. На первом этапе (3-4 месяца) сайт будет развиваться в первую очередь как исторический блог на тему античности и

фантастики. Все размещенные авторские материалы, должны будут дублироваться в

популярных социальных сетях и агрегаторах: FB, VK, Instagram, Telegram, ЖЖ, Яндекс дзен и пр. Сайт должен быть оптимизирован под сбор трафика со всех указанных ресурсов. На этом

этапе продвижение будет происходить за счет индивидуальных маркетинговых

возможностей указанных социальных сетей.

b. Второй этап. Непосредственно публикация романа, с периодичностью одна глава в неделю. Каждая глава будет сопровождаться

иллюстрацией. На этой стадии возможно изменение дизайна главной страницы, для

максимального удобства читателей. Но необходимо сохранить функционал блога. На

этом этапе продвижение будет происходить в первую очередь за счет продвижения в

поисковых системах Гугл и Яндекс.

c. Третий этап. Возврат сайта в режим блога,с подготовкой аудитории к выходу второй книги.

4. Сайт на всех этапах своего существования должен быть индивидуально оптимизирован под

просмотр на следующих устройствах:

a. Настольный компьютер

b. Планшет

c. Смартфон

5. Сайт должен иметь простой минималистичный дизайн. На этапе публикации онлайн романа,

большой акцент в дизайне должен быть сделан на сопровождающие роман

иллюстрации. Общее графическое и цветовое решение дизайна должно соответствовать

общему стилю иллюстраций. Образцы прилагаются.

Тестовые варианты дизайна для общего понимания концепции (сделаны не профессионально и не

рассматриваются всерьез):

https://maestro-nnb.wixsite.com/mysite-2

http://alexkimen.com/

В версиях дизайна для смартфонов и планшетов, в режиме публикации романа, необходимо

предусмотреть возможность, чтобы при достижении определённого места в тексте,

на экране появлялась иллюстрация во весь экран, с возможностью зуммирования.

В версии дизайна для компьютера – иллюстрация должна постоянно занимать часть экрана

(см. вариант дизайна https://maestro-nnb.wixsite.com/mysite-2)

6. Сайт должен делаться с учетом возможности оптимизации его содержания для поисковых

систем яндекс и google.

7. Срок создания 1 месяц.

8. Обязательно заключение договора.

9. Гибкие варианты оплаты. Налоги и комиссии за счет исполнителя.

Спасибо за понимание и потраченное время.