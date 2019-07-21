2 сайта под ключ + 1 лендинг

Здравствуйте!

Мне понравились некоторые из ваших работ, хотел бы посотрудничать. На данный момент, оба проекта "в голове" без ТЗ.

1 - сайт подбора персонала из Таиланда (массажистки).

2 - сайт оптом из Таиланда (площадка для групповых закупок разл. продукции из Таиланда).

3 - лендинг для продажи продукции для уходом за лицом (массажные баночки)

Все проекты без ТЗ. Необходимо Ваше полное участие и фокус на данных проектах.