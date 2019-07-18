SPA + (Node js или Laravel)

Необходимо разработать проект

Все данные получаются по API.

А разрабатываемый сайт просто их выводит.

Состоит из live событий спортивных матчей получаемые по API + и еще несколько служебных страниц.

Весь интерактив можно протыкать тут

https://xd.adobe.com/view/0f3c3867-97c7-4f13-6dc7-412f47694089-790d/?fullscreen

Версия есть для ПК и мобильная (не адаптив, а прям мобильная).

Обязательно с опытом рвением сделать быстро и качественно.

На чем делать пока определяемся, склоняемся к Node.