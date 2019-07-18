Сделать сайт с личным кабинетом

Необходимо создать создать сайт-платформу для обмена информацией. Его суть такова: компания занимается техническим обслуживанием зданий (есть клиенты с которыми заключены договоры). В штате компании есть исполнители, которые по заявкам заказчиков выезжают на объекты. Необходимо: ...