Разработка сайта на Wordpress

Всем доброго времени суток, Товарищи! Нужно сделать сайт с несколькими страницами. Сайт нужен стильный и красивый. Все примеры сайтов скину в сообщениях. Спасибо! Домен, хостинг в процессе. Соответственно нужны будет еще копирайт.