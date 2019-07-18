Разработка сайта на Wordpress

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Закрыт19 заявок249 просмотров

Добрый день, уважаемые друзья!  

Необходимо разработка сайта на Wordpress. 

Дизайн полностью разработан и адаптирован под мобильные версии. 

Картинки, материал и файлы PSD предоставлю исполнителю. 

Примерное количество страниц – 17. 

Если не сможете сделать лучше сразу отказаться и не тратить свое и мое время. 

Ссылка на макет дизайна страниц сайта https://yadi.sk/d/LrJS4Ny3H67edQ 

Жду Ваши предложения 

WordPress
6 лет назад
yarovoyerik
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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