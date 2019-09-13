Агроинформио

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок629 просмотров

Я представляю государственный ВУЗ. Требуется создать учебно-справочно-консультационно-просветительский агропортал.

Предполагается 2 части: закрытая и открытая.

В закрытой размещается сформированный учебно-справочный контент (на ISpring) "Виртуальное рабочее место специалиста (агронома)" для студентом специальности "Агрономия", которое будет распространятся по подписке (есть регистрация в Роспатент). Это первый этап, который нужно сделать в первую очередь. На этом этапе требования к дизайну и функционалу - минимальные. Потенциальным подписчикам (ССУЗАМ и ВУЗАМ) будет предлагаться продукт по подписке на 1 год (реклама в виде видеоролика на сайте), с заинтересованными клиентами - договор. Локально контент закрытой части сформирован и работоспособен. Требуется привязать к зарегистрированному домену, определиться с хостингом. Обеспечить доступ клиентов подписки к контенту по логину-паролю (продумать несколько вариантов валидации - почта либо админка). Т.е. сначала нужно продать услугу. Как пример https://soft-agro.com/. АРМов в последствие будет больше, поэтому как вариант предположенный сайт устраивает полносью.

Параллельно (или после запуска закрытой части) разработать открытую часть портала. В которой предусмотреть АгроНовости (по рубрикам как вариант http://www.nsh.ru/ или так https://сельхозпортал.рф/articles/plodovodstvo-osnovy-i-tehnologii-vyrashhivaniya/#), Форум (по рубрикам подробно примерно так http://agroforum.su/ или так https://agrostory.com/forum/), Рекламный блок,  Консалтинговый блок.

Подробности при знакомстве с исполнителем (лями)...

6 лет назад
Uric007
Юрий 
59 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kalim
Роман 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$250
28 дней
Грамотный, квалифицированный исполнитель. Мне, как неподготовленному заказчику было с ним комфортно работать и общаться. Исполнитель во многих моментах сам был инициатором улучшений и доработок проекта. Проект получился интересным. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с указанным исполнителем.
Отличный заказчик, постоянно на связи, понятная постановка задач. Работали по полной предоплате без задержек. Рекомендую Юрия к сотрудничеству всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

kalim
Роман 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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