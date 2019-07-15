Создание сайта. Есть аналог(рнр). Нужно на питоне

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок170 просмотров

Необходим сайт – доска объявлений. Есть аналог(unisite, ilusionweb). Нужны будут дополнения к нему. Сроки и бюджет – договорные. Требования к кандидатам : уверенное знание вопроса, ориентированность на результат, пошаговая сдача по графику по графику.

Python
6 лет назад
rozjkovfedor
Федор 
58 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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