Задание : создать лендинг пейдж для агентсва создающего сайты (я знаю звучит странно), который будет конвертировать (желательно с гарантией). Предоставлю доступ на мой сайт в Вордперсс. Аудитория пока весь Узбекистан. Требования: ...
Создание сайта. Есть аналог(рнр). Нужно на питоне
Необходим сайт – доска объявлений. Есть аналог(unisite, ilusionweb). Нужны будут дополнения к нему. Сроки и бюджет – договорные. Требования к кандидатам : уверенное знание вопроса, ориентированность на результат, пошаговая сдача по графику по графику.
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