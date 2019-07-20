Сайт под ключ

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Завершен8 заявок196 просмотров

Необходимо сделать сайт под ключ

По моему пакету PSD

И натянуть на систему управления WP

WordPress
6 лет назад
mihailklimov82
Михаил 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$16
2 дня
Escrow
Рекомендую, настоящий профессионал своего дела! Выполнил работу качественно и в срок!
Отличный заказчик! Чётко поставил задачу и всегда был на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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