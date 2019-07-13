Реализация новостного городского портала

Нужно реализовать городской агрегатор новостей, что-то типа ukr.net (чисто для общего примера). Город небольшой, поэтому нужно максимально дешевое и эффективное решение для сбора новостей города с разных сайтов и публикации в удобной форме на одном сайте.

Технического задания подробного сейчас нет, когда обсудим детали, сделаем подробное тех. задание. Сейчас просьба писать ваши предложения по ценам (хотя бы приблизительным, от минимальной суммы) + на какой cms предлагаете реализовать проект и сроки. Также особенно интерестно, купить уже готовое решение, думаю подобный тип сайтов шаблонный и должно быть что-то уже готовое.