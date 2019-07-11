Создать лендинг пейдж для принятие заявок от клиентов и отправкой на почту.
Сделать личный сайт
Обычный лендинг + портфолио. Подробности обсудим лично
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1003
Необходимо создать криптовалютный обменник по типу P2P, то есть сайт будет в роли площадки которая сводит покупателя и продавца и берет с них процент, криптокошельки должны быть свои, без всяких сторонник ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нам нужно создать посадочные страницы в разделе "О нас", и текст на главной поставить. Сайт на вордпрессе наш сайт mycredit.kz пример взят с moneyman.kzСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Перед тем как откликаться, еще раз подумайте : сможете ли вы реализовать все то, что написано ниже Есть основной сайт. С большим количеством страниц ( уникальных страниц не много, порядка 20-30, но сайт сделан ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать копию лендинга выжимаемточкарф с доработками - мы напишем какие блоки надо удалить/изменить, что бы добавить на скопированный лендинг и нашу услугу по созданию/настройке таргетинговых РК. В итоге нам нужен HTML сайт ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт для пользователей и исполнителей повседневных задач. Пользователь размещает любую повседневную задачу (пример: починка стула, покраска гаража, забрать машину из ремонта и т. д.). Пользователь определяет бюджет задачи, место проведения, дату. Исполнитель откликается на задачу, ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Сайт интернет-журнала о мозаике на базе CMS. Mosaic review, Назначение сайта: - предоставление информации о событияхв мире современной мозаики- презентация художников-мозаичистов- описание методов, способов иинструментов, связанных с созданием мозаики- представление классиков мозаики Современный дизайн, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
print("Hello World")Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем специалиста для создания сайта на китайском языке (блог, инфобизнес). Сайт должен быть подготовлен для продвижения в Китае. Важен опыт создания сайтов в КитаеСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт на подобии который я дам. Это лендинг. Цена и сроки выполнения договорные. Я должен иметь доступ к редактированию информации, ставить свои реф ссылки, свое видео.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад