Создать сайт

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Закрыт19 заявок287 просмотров

Сайт для пользователей и исполнителей повседневных задач. Пользователь размещает любую повседневную задачу (пример: починка стула, покраска гаража, забрать машину из ремонта и т. д.). Пользователь определяет бюджет задачи, место проведения, дату. Исполнитель откликается на задачу, после выполнения получает условленную оплату посредством платежа на карточку.

Основные элементы:

Личный кабинет для пользователя и исполнителя

Поиск по задачам

Поиск по исполнителям

Подключение сторонней системы оплаты

Примеры сайтов:

airtasker.com

thumbtack.com

taskrabbit.co.uk

6 лет назад
HarryRoss
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров