Киев! Ищем разработчика на аутсорс, дедлайн через 1.5 месяца. https://docs.google.com/document/d/1rYjitLyqD9NtdLsMrQIDCAYB4hlF0n7qMisy-MuHdDA/edit
Агрегатор интернет-магазинов
Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов.
Основной функционал:
1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт.
2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора.
3. Удобный поиск.
Разработать нужно все: структуру, дизайн, парсеры и т.п.
Предложения по выбору CMS.
Примеры магазинов: https://www.ozon.ru/ или https://beru.ru/
Пример товарного агрегатора: https://1ya.ru/
В заявках обязательно указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения, а также выполненные подобные работы.
Просьба не размещать ссылки на все портфолио, а только по указанной теме.
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