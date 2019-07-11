Агрегатор интернет-магазинов

Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов.

Основной функционал:

1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт.

2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора.

3. Удобный поиск.

Разработать нужно все: структуру, дизайн, парсеры и т.п.

Предложения по выбору CMS.

Примеры магазинов: https://www.ozon.ru/ или https://beru.ru/

Пример товарного агрегатора: https://1ya.ru/

В заявках обязательно указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения, а также выполненные подобные работы.

Просьба не размещать ссылки на все портфолио, а только по указанной теме.