Агрегатор интернет-магазинов

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Закрыт14 заявок176 просмотров

Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов.

Основной функционал:

1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт.

2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора. 

3. Удобный поиск.

Разработать нужно все: структуру, дизайн, парсеры и т.п.

Предложения по выбору CMS.

Примеры магазинов: https://www.ozon.ru/ или https://beru.ru/

Пример товарного агрегатора: https://1ya.ru/

В заявках обязательно указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения, а также выполненные подобные работы.

Просьба не размещать ссылки на все портфолио, а только по указанной теме.

6 лет назад
box-77
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров