Нужен сайт объявлений, для города.
Создание шаблонизатора для сайта
Киев!
Ищем разработчика на аутсорс, дедлайн через 1.5 месяца.
https://docs.google.com/document/d/1rYjitLyqD9NtdLsMrQIDCAYB4hlF0n7qMisy-MuHdDA/edit
Заявки фрилансеров
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