Одностраничник "под ключ" для агенства по PPC рекламе

Нужен красивый как конфетка одностраничник для агенства по интернет рекламе. Точнее - Google AdWords, Facebook Ads, Amazon PPC. Без попапов, без онлайн консультанта. Просто красивый одностраничник + формой обратной связи с каптчей.

Чего нет:

Картинок

текстов

Что есть:

домен

хостинг с вордпрессом

лично мои средние познания в каждой из областей, так что смогу дать вектор для написания текстов и их откорректировать

В итоге сайт мне нужен будет на английском, поэтому план работы я вижу такой:

Согласование расположения и концепт блоков

Написание текстов, редактирование

Создание сайта с русским текстом, пока я перевожу его на английский

Замена русского текста английским

"Допил" тех мест, где что-то перестало помещаться

Дедлайнейший дедлайн - 18-е июля, учитывая, что мне на перевод понадобится максимум 2 дня.

Приоритет исполнителям с адекватными примерами дизайна в портфолио.

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Возможность взять на себя перевод текстов будет большим плюсом

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в приложении необходимые блоки лэндинга