Одностраничник "под ключ" для агенства по PPC рекламе

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки78 просмотров

Нужен красивый как конфетка одностраничник для агенства по интернет рекламе. Точнее - Google AdWords, Facebook Ads, Amazon PPC. Без попапов, без онлайн консультанта. Просто красивый одностраничник + формой обратной связи с каптчей.

Чего нет:

  • Картинок
  • текстов
Что есть:

  • домен
  • хостинг с вордпрессом
  • лично мои средние познания в каждой из областей, так что смогу дать вектор для написания текстов и их откорректировать
В итоге сайт мне нужен будет на английском, поэтому план работы я вижу такой:

  • Согласование расположения и концепт блоков
  • Написание текстов, редактирование
  • Создание сайта с русским текстом, пока я перевожу его на английский
  • Замена русского текста английским
  • "Допил" тех мест, где что-то перестало помещаться
Дедлайнейший дедлайн - 18-е июля, учитывая, что мне на перевод понадобится максимум 2 дня.

Приоритет исполнителям с адекватными примерами дизайна в портфолио.

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Возможность взять на себя перевод текстов будет большим плюсом

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в приложении необходимые блоки лэндинга

Google AdsWordPress
6 лет назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TheTukmakov
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$300
10 дней
Escrow
Задача выполнена качественно и оперативно. Всё как надо и даже лучше!
Приятно было сотрудничать с Артёмом. Грамотное тех. задание , мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

TheTukmakov
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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