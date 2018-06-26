Разработка сайтов на CMS Joomla и Wordpress , Блоги, Новостные и Городские порталы, Интернет магазины, Каталоги, Лендинги.

Добрый день, разработаю для вас сайт, лендинг или интернет магазин:

Сделаю все согласно вашему представленному дизайну или разработаю сам;

CMS Joomla и Wordpress самой актуальной версии;

Красивый , современный и адаптивный дизайн;

Мультиязычность (при необходимости );

Мультирегиональность (для федеральных проектов);

Полностью русифицирована (админка на русском);

Полностью готов к SEO продвижению, поддержка всех необходимых требований (meta, description, title, canonical);

Возможность ускорения работы сайта , соответствие требованиям google page speed (желтая и зеленые зоны);

Возможность настройки SEF ЧПУ;

SSL безопасный протокол https (требования браузеров с 2016г.);

Быстрый и легкий фреймворк Uikit 3;

Формы обратной связи с возможностью устанавливать цели , отправки данных в любом формате с поддержкой антиспама и защиты от ботов;

Каталог товаров с возможностью наращивания функционала до интернет магазина;

Интернет магазин с множеством расширений, различные способы оплаты, цифровые товары, варианты цветов и размеров и др.

ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ( IIKO Delivery , Диспетчер Доставки , Frontpad , Mobidel)

ИНТЕГРАЦИИ С CRM Битрикс 24.

Версии для ПК , Планшетов и смартфонов;

Баннеры, слайдеры, таймеры отсчета (для акций например) , кнопки , галереи и т.п.;

Различные анимации;

Карты Яндекс и Google с вашими объектами;

Возможность изменять , удобная админка;

Отзывы и многое другое;

Присылайте краткое задание или бриф , для обсуждения.