Разработка сайтов на CMS Joomla и Wordpress , Блоги, Новостные и Городские порталы, Интернет магазины, Каталоги, Лендинги.
Добрый день, разработаю для вас сайт, лендинг или интернет магазин:
- Сделаю все согласно вашему представленному дизайну или разработаю сам;
- CMS Joomla и Wordpress самой актуальной версии;
- Красивый , современный и адаптивный дизайн;
- Мультиязычность (при необходимости );
- Мультирегиональность (для федеральных проектов);
- Полностью русифицирована (админка на русском);
- Полностью готов к SEO продвижению, поддержка всех необходимых требований (meta, description, title, canonical);
- Возможность ускорения работы сайта , соответствие требованиям google page speed (желтая и зеленые зоны);
- Возможность настройки SEF ЧПУ;
- SSL безопасный протокол https (требования браузеров с 2016г.);
- Быстрый и легкий фреймворк Uikit 3;
- Формы обратной связи с возможностью устанавливать цели , отправки данных в любом формате с поддержкой антиспама и защиты от ботов;
- Каталог товаров с возможностью наращивания функционала до интернет магазина;
- Интернет магазин с множеством расширений, различные способы оплаты, цифровые товары, варианты цветов и размеров и др.
- ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ( IIKO Delivery , Диспетчер Доставки , Frontpad , Mobidel)
- ИНТЕГРАЦИИ С CRM Битрикс 24.
- Версии для ПК , Планшетов и смартфонов;
- Баннеры, слайдеры, таймеры отсчета (для акций например) , кнопки , галереи и т.п.;
- Различные анимации;
- Карты Яндекс и Google с вашими объектами;
- Возможность изменять , удобная админка;
- Отзывы и многое другое;
Присылайте краткое задание или бриф , для обсуждения.
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
3 года назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
5 лет назад
Прошу прощения за задержку с оплатой, с моей стороны косяк. Работу выполнил в срок, как и требовалось по ТЗ.
Ответный отзыв
Спасибо оплату получил , все по честному!
$300
10 баллов
6 лет назад
Google AdsWordPress
Задача выполнена качественно и оперативно. Всё как надо и даже лучше!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Артёмом. Грамотное тех. задание , мгновенная оплата. Всем рекомендую!
$80
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Работа сделана в срок, все как требовалось. Может даже лучше) Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, своевременная оплата. Четко поставленная задача. Рекомендую.
$100
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Александр - отличный исполнитель, внимателен к деталям, сам предлагает решения, когда возникает непонимание, как делать дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Четкие и адекватные требования. Рекомендую.
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$5/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$5/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга