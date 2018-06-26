TheTukmakov

Александр TheTukmakov

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка сайтов на CMS Joomla и Wordpress , Блоги, Новостные и Городские порталы, Интернет магазины, Каталоги, Лендинги.

Добрый день, разработаю для вас сайт, лендинг или интернет магазин:

  • Сделаю все согласно вашему представленному дизайну или разработаю сам;
  • CMS Joomla и Wordpress самой актуальной версии;
  • Красивый , современный и адаптивный дизайн;
  • Мультиязычность (при необходимости );
  • Мультирегиональность (для федеральных проектов);
  • Полностью русифицирована (админка на русском);
  • Полностью готов к SEO продвижению, поддержка всех необходимых требований (meta, description, title, canonical);
  • Возможность ускорения работы сайта , соответствие требованиям google page speed (желтая и зеленые зоны);
  • Возможность настройки SEF ЧПУ;
  • SSL безопасный протокол https (требования браузеров с 2016г.);
  • Быстрый и легкий фреймворк Uikit 3;
  • Формы обратной связи с возможностью устанавливать цели , отправки данных в любом формате с поддержкой антиспама и защиты от ботов;
  • Каталог товаров с возможностью наращивания функционала до интернет магазина;
  • Интернет магазин с множеством расширений, различные способы оплаты, цифровые товары, варианты цветов и размеров и др.
  • ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ( IIKO Delivery , Диспетчер Доставки , Frontpad , Mobidel)
  • ИНТЕГРАЦИИ С CRM Битрикс 24.
  • Версии для ПК , Планшетов и смартфонов;
  • Баннеры, слайдеры, таймеры отсчета (для акций например) , кнопки , галереи и т.п.;
  • Различные анимации;
  • Карты Яндекс и Google с вашими объектами;
  • Возможность изменять , удобная админка;
  • Отзывы и многое другое;

Присылайте краткое задание или бриф , для обсуждения.

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Отзывы заказчиков

guest_16419239252858
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
3 года назад
Доработать вебсайт /Joomla/
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Исправить верстку на сайте
Прошу прощения за задержку с оплатой, с моей стороны косяк. Работу выполнил в срок, как и требовалось по ТЗ.
Спасибо оплату получил , все по честному!
Ответный отзыв
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Одностраничник "под ключ" для агенства по PPC рекламе
Google AdsWordPress
Задача выполнена качественно и оперативно. Всё как надо и даже лучше!
Приятно было сотрудничать с Артёмом. Грамотное тех. задание , мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
ArturSTR
Артур 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Обновить сайт на Joomla
Joomla
Работа сделана в срок, все как требовалось. Может даже лучше) Рекомендую!
Хороший заказчик, своевременная оплата. Четко поставленная задача. Рекомендую.
Ответный отзыв
dmitryborisov
Дмитрий 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сделать три сайта
Joomla
Александр - отличный исполнитель, внимателен к деталям, сам предлагает решения, когда возникает непонимание, как делать дальше. Рекомендую.
Ответственный заказчик. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Четкие и адекватные требования. Рекомендую.
Ответный отзыв
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5 отзывов
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