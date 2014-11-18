nastdesign

Здравствуйте! Требуется переверстать и сделать оптимизацию кода шапки, меню, подвала сайта. Визуально должно быть как сейчас, но с оптимизацией. Требования, чтобы верстка была адаптивной под мобильные устройства. Сейчас в коде прописано две шапки (шапка фиксирована и ...