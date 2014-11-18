nastdesign

Виктор nastdesign

 
46 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vovados
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Переверстать и оптимизировать шапку, меню и подвал сайта
Хороший заказчик. Внятное постановление работы. Всё честно, рекомендую!
Отлично выполненная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
TheTukmakov
Александр 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Исправить верстку на сайте
Спасибо оплату получил , все по честному!
Прошу прощения за задержку с оплатой, с моей стороны косяк. Работу выполнил в срок, как и требовалось по ТЗ.
Ответный отзыв
Val
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
$1
5 баллов
5 лет назад
Редизайн иконок
Связались, я выполнила работу и.. вы исчезли
Отлично выполненная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
im1
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужна помошь в устранении ошибки на сервере
Приятно иметь дело!
Работа была выполнена быстро, качественно и на высоком профессиональном уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Написать парсер
Отличный заказчик! Никаких проблем, всем рекомендую!
Работу сделал "на лету". Быстро, четко и без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв