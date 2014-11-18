nastdesign

Требуется переверстать главную страницу строительного сайта.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Требуется переверстать и сделать оптимизацию кода шапки, меню, подвала сайта. Визуально должно быть как сейчас, но с оптимизацией. Требования, чтобы верстка была адаптивной под мобильные устройства. Сейчас в коде прописано две шапки (шапка фиксирована и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Требуется переверстать главную страницу сайта и убрать по максимуму скрипты и стили с …. Главная причина от которой нужно избавиться, так это "Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы". + поддержка мобильной версии. Сделать один к ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать редизайн иконок для сайта строительной фирмы. Страница с иконками: http://ro-stroj.ru/glavnaya Во вложении: 1. Картинка на которой иконки сильно простые и грубые 2. Картинка то что нравится директору, под этот пример и нужно сделать работу. Размер 150 на ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать автоматическую выгрузку базу из 1С 8.3 на хостинг. Чтобы выгрузка происходила автоматически в определенное время. Доступ к компьютеру предоставим.1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать редизайн иконок для сайта строительной фирмы + логотип тоже нужно посмотреть. Сайт ro-stroj.ru. Иконки, которые требуется переделать во вложении. Задача клиента по иконкам: Лёгкие, контурные, современные.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать аудит сайта http://ro-stroj.ru (основные страницы, особенно главная и карточка товара) с точки зрения юзабилити. Помимо расположения информации, требуется проанализировать картинки, иконки, шрифт, цветовое решение сайта и прочее и дать рекомендации по изменению.Тестирование сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется приложение под iOS. 1. Есть три вида прав. Директор, руководитель отдела, исполнитель. Директор может создавать задачу руководителю отдела и исполнителю. Руководитель отдела создает задачи исполнителю, а также может просматривать все задачи своего отдела. 2. Чтобы выводились уведомления ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется сделать или предложить схему размещения информации в карточке проекта http://ro-stroj.ru/katalog/bani/proekt-1-026 с точки зрения удобства получения информации посетителем сайта (юзабилити). В настоящий момент так как размещена информация не особо устраивает.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Здравствуйте! Нужна верстка прикрепленной картинки. Ширина верстки должна быть 1090 пикселей. Задача: сверстать так, чтобы каждый фасад кухни (прямоугольники) был(и) отдельной картинкой и кликабельными. Т.е. при наведении на любой прямоугольник этой картинки срабатывал hover и можно было реализовать ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать парсер на PHP. Есть англоязычный сайт. Нужно на нем авторизоваться и получить информацию. !!!Самое сложное это авторизация!!! Ссылку на сайт пришлю в личные сообщения. Жду ориентировочно сумму и время выполнения работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Нужно провести юзабилити анализ личного кабинета пользователя.Завершен9 лет назад
Здравствуйте! сам баннер - в архивах - исходники. на картинке - как надо. картинку надо уменьшить чтоб текст сел. картинку покрупнее с фоном можно взять из другого исходника я примерно нарисовал что по кадрам надо получить. картинка ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется корректировка книгиРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Требуется создать дизайн лендинга. Во вложении ТЗ.Завершен9 лет назад
- $80
Нужен дизайн лединга. ТЗ прикрепленоЗавершен9 лет назад
- $80
Здравствуйте! Требуется создать дизайн для лендинга. ТЗ по дизайну во вложении.Завершен9 лет назад
- $360
Нужно написать тексты для шести лендингов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $45
Здравствуйте! Нужен продающий текст для лендинга. Тематика: Новый год. Заказ деда Мороза и Снегурочки (домой, в офис, в садик, школу и т.д.). Текст должен быть оформлен схематично, чтобы ваша работа была ТЗ для дизайнера.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад