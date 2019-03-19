Здравствуйте!

Требуется переверстать главную страницу сайта и убрать по максимуму скрипты и стили с ….

Главная причина от которой нужно избавиться, так это "Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы".

+ поддержка мобильной версии.

Сделать один к одному, но с учетом такой задачи.