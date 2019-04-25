Верстка адаптивного сайта

У нас есть готовый дизайн главной страницы (трех режимов: десктоп, таб, мобайл). Уже есть почти готовый десктоп, нам надо закончить его и сделать сайт респонсив для других устройств в html bootstrap 4. Дизайн размещен на платформе figma.com. Доступы расшарю исполнителю.Желательно показать портфолио.Результат прислать в архиве.