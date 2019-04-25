Верстка адаптивного сайта

$50
HTML-версткаЗавершен27 заявок337 просмотров
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У нас есть готовый дизайн главной страницы (трех режимов: десктоп, таб, мобайл). Уже есть почти готовый десктоп, нам надо закончить его и сделать сайт респонсив для других устройств в html bootstrap 4. Дизайн размещен на платформе figma.com. Доступы расшарю исполнителю.Желательно показать портфолио.Результат прислать в архиве. 

5 лет назад
TI1017
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$65
4 дня
WMZ
Все супер. Замечательный специалист, не только пофиксил все факапы бывшего дева, но и помог поднять очень много вещей (бэк, фронт, перенос на cms, админка, рекомендую)
Добросовестный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата, приятное общение, все нравится, рекомендую к работе!
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