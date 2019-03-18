Решение проблем с версткой html шаблона

HTML-версткаЗакрыт37 заявок923 просмотра
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1. На мобильной версии шаблона, появляется горизонтальный скролл, его необходимо убрать.

2. Есть модальные окна, при их открытии и установки курсора в input происходит скролл на сайте. Необходимо устранить.

Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.

HTML
5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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