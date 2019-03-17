Требуется сверстать лендинг и натянуть на WP

HTML-версткаЗакрыт24 заявки240 просмотров
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Сверстать 2 лендинга и натянуть на WP. 

В лендинге по межеванию надо будет сделать анимацию (схема). 

5 лет назад
GorbunovStanisla
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад