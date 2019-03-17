Дизайн и верстка шаблона карточки товара для ebay

Нужно предложить дизайн и осуществить верстку шаблона для карточки товара на платформе ebay.

Важно: у еbay сейчас спец.правила, они хотят все только без активных компонент типа js, flash, но (пока) еще разрешают CSS и на внешние сss и шрифты. Карточка товара автоматически вставляется у ebay в iframe. Их система автоматически выбрасывает то, что не соответствует их спец.требованиям, например автообрезка по ширине контента.

Кроме того нужно чтоб все помимо обычной кроссбраузерности еще и responsitive для мобильных и планшетов. Использование внешних библиотек, например FontAwesome, Bootstrap приветствуется, но не обязательно.

Верстка нужна по феншую, со спец.классами для скрытия или отображения контента на разных размерах.