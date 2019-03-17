Дизайн и верстка шаблона карточки товара для ebay

HTML-версткаЗавершен1 заявка192 просмотра
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Нужно предложить дизайн и осуществить верстку шаблона для карточки товара на платформе ebay. 

Важно: у еbay сейчас спец.правила, они хотят все только без активных компонент типа js, flash, но (пока) еще разрешают CSS и на внешние сss и шрифты. Карточка товара автоматически вставляется у ebay в iframe. Их система автоматически выбрасывает то, что не соответствует их спец.требованиям, например автообрезка по ширине контента.

Кроме того нужно чтоб все помимо обычной кроссбраузерности еще и responsitive для мобильных и планшетов.  Использование внешних библиотек, например FontAwesome, Bootstrap приветствуется, но не обязательно.

Верстка нужна по феншую, со спец.классами для скрытия или отображения контента на разных размерах.

5 лет назад
claymore008
Аня 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$140
7 дней
Предоставили прототив в Axure, список требований и некоторые идеи по дизайну. Работали по предоплате 50%. Артем предложил несколько направлений стиля, а после выбора отполировал финайльный дизайн и передал исходник (в figma). Далее все отверстал с учетом требований. В процессе работы все недочеты быстро фиксил. В процессе тестирования принимал активное участие - в режиме демонстрации экрана на ходу правил, а не просто сбросил результат по принципу: "Вы сами проверьте во всех режимах и отпишите что не нравиться". Отдельно хочется отметить легкость в коммуникации, отзывчивость на улучшения, а так же проявляние инициативы и дельные рекомендации на будущее. Артем реально старается сделать так, чтоб за работу не пришлось краснеть - редкое проявление среди фрилансеров. Абсюлютно точно будем и в дальнейшем пользоваться его услугами. Настоятельно рекомендую!
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