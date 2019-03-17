Нужно сверстать шаблон и функционал для modx revolution

HTML-версткаЗакрыт11 заявок203 просмотра
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Вот пример ав-строй.рф, аналогичный шаблон и функционал, интересует цена, сроки, cms установлена, дам пароль к ней, нужна практическии копия этого сайта, только чтоб была на cms modx.

MODX
5 лет назад
guest_15528037309019
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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