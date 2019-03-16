Адаптивная верстка шаблона Wordpress

Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта.

Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test.

Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот тест успешно проходил. Я не настаиваю на том, чтобы вы именно исправляли ошибки. Возможно, есть смысл создать адаптивную верстку с нуля, использовав существующий внешний вид просто как эскиз.