Адаптивная верстка шаблона Wordpress

Сделать верстку сайта по дизайну
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Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта.
Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test.
Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот тест успешно проходил. Я не настаиваю на том, чтобы вы именно исправляли ошибки. Возможно, есть смысл создать адаптивную верстку с нуля, использовав существующий внешний вид просто как эскиз.
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