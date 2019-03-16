Адаптивная верстка шаблона Wordpress

HTML-версткаЗакрыт11 заявок214 просмотров
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Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта. 

Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test. 

Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот тест успешно проходил. Я не настаиваю на том, чтобы вы именно исправляли ошибки. Возможно, есть смысл создать адаптивную верстку с нуля, использовав существующий внешний вид просто как эскиз.

WordPress
5 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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