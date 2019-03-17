Сделать верстку сайта по дизайну
Оптимизация сайта под моб. устройства +верстка новой страницы под WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать новую страницу для рабочего сайта на WP (страница состоит как таблица, каждая ячейка ссылка на запись, размер примерно 3х10 ячеек).
Так же необходимо установить фоновое изображение для главной страницы сайта (нужно что бы изображение не тормозило сайт и было оптимизировано для различных устройств, иметь в этом опыт).
Еще некоторые правки по добавлению новых стилей на сайт, правки стилей под моб. устройства.
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