Оптимизация сайта под моб. устройства +верстка новой страницы под WP

HTML-версткаЗавершен6 заявок180 просмотров
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Необходимо сверстать новую страницу для рабочего сайта на WP (страница состоит как таблица, каждая ячейка ссылка на запись, размер примерно 3х10 ячеек).

Так же необходимо установить фоновое изображение для главной страницы сайта (нужно что бы изображение не тормозило сайт и было оптимизировано для различных устройств, иметь в этом опыт).

Еще некоторые правки по добавлению новых стилей на сайт, правки стилей под моб. устройства.

5 лет назад
marveil
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Yuumatov
Михаил 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
5 лет назад
$40
2 дня
Необходимо было сверстать страницу и сделать небольшие правки в стилях. Получилось приступить к работе сразу, выполнить все в течении суток, по срокам все быстро. Цена получилась выше чем обычно заказывал у других. В остальном работа была выполнена хорошо.
Все хорошо, спасибо.
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