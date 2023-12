Настроить адаптивную верстку на Wordpress

Здравствуйте!

Сайт на Wordpress, шаблон адаптивный. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны:

1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона.

Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части страницы. И хотелось бы, чтобы они и были на всю ширину контентной части на мобильных телефонах. Но если открыть страницу на телефоне, и перевернуть телефон горизонтально, то картинки уменьшаются почти на половину ширины экрана и выравниваются по левому краю. При этом заглавная картинка, загруженная во Featured Images, отображается как положено. Я установил плагин Adaptive Images for WordPress, но это не помогло. Возможно, его надо настроить или добавить что-то в код самой темы; или вообще решить проблему как-то иначе.

2. Если я ввожу URL части страниц в поиск Google, залогинившись в Google под той же почтой, к которой привязан аккаунт этого сайта в Инструментах вебмастера Google, мне выдается сообщение: Your page is not mobile-friendly. Что интересно, такое сообщение выдается не для всех страниц.

3. При выполнении Mobile-Friendly test в Google вижу абракадабру, которой то и нет на сайте фактически. Необходимо устранить все проблемы, чтобы сайт успешно проходил этот тест.

Указывайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость и срок, за который вы готовы решить эти проблемы.

Спасибо.