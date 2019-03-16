Правки верстки на сайте Wordpress

Здравствуйте,нужна верстка и посадка на WP + WooCommerce (для товаров) Макет для ознакомления и оценки стоимости/сроков [url=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/172PskCDhVCCE10PeAmS0F1oAdfNnbhex]https://drive.google.com/open?id=172PskCDhVCCE10PeAmS0F1oAdfNnbhex[/url] Всего 9 страниц ПК версии, так же прорисованы версия под планшет и мобильная. Возможно будет еще пару шаблонных страниц. На главной нужно вывести ...