Правки верстки на сайте Wordpress

HTML-версткаЗавершен15 заявок190 просмотров
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Мелкие правки: изменить цвет, поправить, подвинуть итд. Возможны в дальнейшем более серьезные работы и проекты.

Подробности опытным исполнителям

WordPress
5 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
peretc001
Игорь 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Безупречно! надеюсь на продолжение сотрудничества
Благодарю за заказ и за быструю оплату! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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