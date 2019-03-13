Верстка, интеграция верстки в рамках редизайна действующего сайта

Задача

Верстка, интеграция верстки. Интернет-магазин плюс База данных с сильно расширенным функционалом.

Обязательные требования

Только для экспертов, для профессионалов с опытом. Ознакомление с ТЗ после предварительного выбора потенциальных исполнителей по таким критериям как опыт, отзывы, работы, навыки.

Результат – работающий сайт, полностью соответствующий исходному дизайну, с хорошими показателями по Гуглспид и ДЖТметрикс и подобным инструментам.

Автоматические ответы не рассматриваются. Просьба в начале ответа на проект добавить +1

Заранее благодарим за интерес к проекту!