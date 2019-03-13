Сверстать всплывающее окно и установить на сайт

Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать по макеты всплывающее окно и подключить на сайт, чтобы оно показывалось при открытии сайта.
Верстка по макету + мобильные устройства.
Дедлайн 15.03.
Лучше заранее
Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/ocIWcT1ogqiMXsutklOmH6/new-website-popup-Copy
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