Сверстать всплывающее окно и установить на сайт

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Нужно сверстать по макеты всплывающее окно и подключить на сайт, чтобы оно показывалось при открытии сайта. 

Верстка по макету + мобильные устройства.

Дедлайн 15.03.

Лучше заранее

Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/ocIWcT1ogqiMXsutklOmH6/new-website-popup-Copy

5 лет назад
romus1989
34 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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