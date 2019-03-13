Вёрстка страницы "галерея" для сайта http://interior3d.su/

Превью страницы для вёрстки: https://yadi.sk/i/kJcd0LX5XDYbDg

Основные требования:

1. Шапку, футер, зону комментариев и нижний баннер (http://prntscr.com/mx8war ) нужно использовать наши. (внедряются через функцию INCLUDE)

2. Адаптивность под мобильные устройства

3. Кросс-браузерность

● Firefox (последний)

● Yandex (последний)

● Chrome (последний)

● Safari (последний)

● iPhone (смотрим в landscape и portrait режимах, т.е. вертикально и горизонтально) + Android.

● Opera (последняя)

● IE11+ (для старых IE выводится уведомление о неподдержке и предложении скачать другой браузер или установить Google Frame, но с возможностью всё-таки посмотреть сайт)

● Opera Mini

4. Валидность.

5. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

6. Кодировка — UTF8

7. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои

8. Правильная структура заголовков (H1,H2,… и т.д. и TITLE)

9. В коде должны присутствовать комментарии (обозначаем начало и конец крупных блоков)

Особые указания

Необходимо, чтобы изображения на странице подгружались постепенно, т.к. их очень много

Изображения при нажатии должны увеличиваться до исходных размеров.

Полное техническое задание высылается исполнителю.