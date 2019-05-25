Адекватная верстка

HTML-версткаЗавершен42 заявки1473 просмотра
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Доброго времени суток, сайт начал долго грузится, думаю это из за обилия разных скриптов по этому хотелось бы переверстать его на какой то фреймворк позволяющий быструю, динамическую загрузку.

Понимая тот факт что технологий достаточно много я оставляю выбор открытым, я от тех кто оставляет заявку прошу написать что вы используете и почему именно это, предполагаю какой то angular 6+ или vue.js

Дабы сделать в этот раз адекватно стоит использовавать API для подключения с бекендом.

Ищеться порядочный верстальщик который не только сверстает но и сможет вносить обновления время от времени.

Сайт отправлю по запросу, контакт с помощью скайпа

5 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$1515
45 дней
WMZ
Работаем успешно :)
Работаем дальше, все отлично :) Заказчик всегда на связи. Отвечает мгновенно.
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