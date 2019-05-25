Адекватная верстка

Доброго времени суток, сайт начал долго грузится, думаю это из за обилия разных скриптов по этому хотелось бы переверстать его на какой то фреймворк позволяющий быструю, динамическую загрузку.

Понимая тот факт что технологий достаточно много я оставляю выбор открытым, я от тех кто оставляет заявку прошу написать что вы используете и почему именно это, предполагаю какой то angular 6+ или vue.js

Дабы сделать в этот раз адекватно стоит использовавать API для подключения с бекендом.

Ищеться порядочный верстальщик который не только сверстает но и сможет вносить обновления время от времени.

Сайт отправлю по запросу, контакт с помощью скайпа