Нужно создать сайт рулетку!!

Есть сайт. С него нужно взять несколько страниц в html со всеми скриптами чтобы работали страницы. Движек не нужен. -Сделать мелкие правки кода чтобы корректно открывались скаченные страницы. -Убрать все видео со всех страниц -Убрать все ...