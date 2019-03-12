Нужно создать сайт рулетку!!

Сделать небольшие правки на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть то что прикрепил, а так примерно есть наброски сайта!!
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