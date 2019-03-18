Правки в верстке

Всем привет. Нужен программист который работает с тилда. Нужно на моем сайте сделать карточку товара по примеру. Пример как нужно https://brus-bany.ru/bani-iz-brusa/kupit-banya-iz-brusa-2x4m-s-terrasoi-1x2-5m-tula Мой сайт Negastroy.ru Бюджет не большой но работа на перспективу так как по мимо этого еще ...