Правки по верстке + фронт

Нужно сверстать простую лендинг страницу. Карусель-галерея. Две формы заказа. Форма отправки. "Плавающее" меню. Пишите сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Имеется сайт dasha.inspire.kz
1 Страница товара. Десктоп. http://dasha.inspire.kz/index.php?section=4&item_id=4&razmer=S Привести в порядок селекты с выбором размера и цвета - выстроить их один под другим. расстояние между ними должно быть 3мм. Ниже селекта с цветом на расстоянии 3мм должна быть кнопка "В корзину" рядом выбор колличества - на той же строки. И в этой же строке далее кнопка добавления в избранное.
2 Сейчас если не выбран размер или цвет - выходит алерт. Нужно чтобы он выходил рядом с селектом или подсвечивал его.
3 список товаров. Декстоп. http://dasha.inspire.kz/catalog/509 кнопку загрузить еще отцентровать ниже списка товаров и сделать ближе к списку. После клика на нее второй ряд товаров подгружается на сильно большом расстоянии от первой строки товаров. + если товаров больше нет - кнопка не исчезает. Нужно чтобы она была видна только если есть еще товары на загрузку.
4 главная страница слайдер. сейчас на десктопе шрифт слишком мелкий. На моб версии ок. Нужно увеличить шрифт на слайдере
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