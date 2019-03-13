Правки по верстке + фронт

HTML-версткаЗавершен5 заявок157 просмотров
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Добрый день! Имеется сайт dasha.inspire.kz

1 Страница товара. Десктоп. http://dasha.inspire.kz/index.php?section=4&item_id=4&razmer=S Привести в порядок селекты с выбором размера и цвета - выстроить их один под другим. расстояние между ними должно быть 3мм. Ниже селекта с цветом на расстоянии 3мм должна быть кнопка "В корзину" рядом выбор колличества - на той же строки. И в этой же строке далее кнопка добавления в избранное. 

2 Сейчас если не выбран размер или цвет - выходит алерт. Нужно чтобы он выходил рядом с селектом или подсвечивал его.

3 список товаров. Декстоп. http://dasha.inspire.kz/catalog/509  кнопку загрузить еще отцентровать ниже списка товаров и сделать ближе к списку. После клика на нее второй ряд товаров подгружается на сильно большом расстоянии от первой строки товаров. + если товаров больше нет - кнопка не исчезает. Нужно чтобы она была видна только если есть еще товары на загрузку.

4 главная страница слайдер. сейчас на десктопе шрифт слишком мелкий. На моб версии ок. Нужно увеличить шрифт на слайдере

5 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Владислав отлично справился с задачей! Быстро и без лишних вопросов! Спасибо! Мои рекомендации!
Хороший заказчик, отзывчивый и добросовестный. Приятно работать.
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