Поправить верстку и добавить кнопку

1. На сайте есть функция для просмотра видео с ютуба, в данный момент при клике открывается видео не пропорционально, высота выдержана, а ширина нет.

2. Так же необходимо сделать кнопку (плавающую вместе с прокруткой) для всех страниц с иконкой youtube сбоку, чтобы при клике открывалось окно с плеером (который уже будет поправлен после 1 пункта)

сайт на opencart